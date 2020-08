In attesa di chiudere la stagione con l’Europa League, Antonio Conte si attende i rinforzi giusti dall’Inter: ecco le indicazioni del tecnico

L’Inter resta concentrata sulla semifinale di Europa League contro lo Shakthar Donetsk, ma allo stesso tempo la società deve cominciare a macinare idee e mosse per il calciomercato. In questo senso, l’arrivo di Steven Zhang può essere indicativo anche in questa direzione, per imprimere un’accelerata alle strategie di Marotta e Ausilio. L’Inter prenderà verosimilmente una punta, due centrocampisti, un esterno sinistro e un difensore. I nomi sono tanti, ma già partire da Sanchez e Hakimi è stato un buon passo.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato è Edin Dzeko. Conte lo ha indicato come il giocatore ideale per fare un ulteriore step, magari la Roma potrebbe essere meno intransigente rispetto a un anno fa, visto il bisogno di abbassare il monte ingaggi. I nerazzurri si sono inseriti anche per Chris Smalling, per cui da Manchester chiedono 20 milioni. Un altro degli obiettivi primari è rappresentato da N’Golo Kante, che per il Chelsea potrebbe non essere più incedibile. Non lo è sicuramente Emerson Palmieri, tra le opzioni più gradite a Conte per la sinistra. A centrocampista piace anche Ndombele del Tottenham, in questo caso si ragiona su un possibile scambio con Skriniar. Chiudono la lista Tonali e Kumbulla.