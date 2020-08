La Juventus potrebbe dover tagliare necessariamente uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala, per risparmiare almeno un ingaggio pesante: per gli utenti di Calciomercato.it, ad andarsene deve essere CR7!

Giorni frenetici per il calciomercato della Juventus. Il nodo principale, oltre agli acquisti a centrocampo, resta quello relativo all’attacco. I bianconeri dovranno anche svecchiare la rosa e abbassare il monte ingaggi, facendo magari qualche plusvalenza. E per fare questo sembra che la direzione sia quella di rinunciare a uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala. Alcune indiscrezioni riferiscono della scelta di Pirlo di privarsi dell’argentino, per trattenere il portoghese. Gli utenti di Calciomercato.it, però, non sono affatto d’accordo: il risultato del nostro sondaggio sui social è a dir poco netto. Per più dell’80%, infatti, a dover fare le valigie è Cristiano Ronaldo.