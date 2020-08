Serie A, due club possono chiedere rinvio prima giornata | Le ultime

Il campionato di Serie A potrebbe cominciare con una settimana di ritardo per Inter e Atalanta. Ecco i dettagli

Per Inter e Atalanta, la Serie A potrebbe cominciare in ritardo di una settimana rispetto a tutte le altre squadre. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, è possibile infatti che i due club chiedano alla Lega di rinviare le loro partite della prima giornata (in programma il 19-20 settembre) per recuperarle poi mercoledì 30. Questo perché entrambe sono state e sono tuttora – è il caso della squadra di Conte – impegnate nella final eight rispettivamente di Champions ed Europa League e, di conseguenza, avranno meno giorni di vacanze a differenza di tutte le altre formazioni del massimo campionato italiano.

