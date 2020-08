La Juventus cerca un bomber per rimpiazzare Higuain. Vertice in programma tra Paratici e Mendes per Raul Jimenez

Caccia ad un centravanti in casa Juventus dopo l’avvento di Pirlo in panchina. Paratici accelera per la cessione di Higuain, che potrebbe anche rescindere il contratto come avvenuto ieri per Matuidi. Sono in ascesa le quotazioni di Raul Jimenez, che ha terminato la stagione con il Wolverhampton dopo l’eliminazione degli inglesi in Europa League contro il Siviglia.

Calciomercato Juventus, incontro Paratici-Mendes per Jimenez

Stando a ‘Tuttosport’, sarebbe in programma un imminente vertice tra il CFO bianconero e Jorge Mendes, il potente agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo. CR7 sarebbe il grande sponsor di Jimenez, con la Juve che pensa ad un affare in prestito oneroso con ricco riscatto pluriennale. Restano calde anche le ipotesi Milik e Dzeko, con il centravanti del Napoli che piace pure alla Roma proprio per sostituire il bosniaco. Sullo sfondo rimane anche l’interesse per Lacazette, Zapata e un possibile (ma difficile) ritorno di Morata a Torino.

