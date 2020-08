Inter, hackerato profilo Instagram di Lautaro Martinez

Il profilo Instagram di Lautaro Martinez è stato hackerato. Modificato il nome in Caner Bozdogan

Hackerato il profilo Instagram di Lautaro Martinez. Comparso un nuovo post con una bandiera turca, poi è partita una diretta e il nome è stato modificato in Caner Bozdogan. Si tratta indubbiamente di una brutta disavventura social per l’attaccante dell’Inter, comunque in buona compagnia. Infatti in passato la stessa cosa è già accaduta a tanti altri suoi colleghi, da Romagnoli a Matuidi fino a Donnarumma.