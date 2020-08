Coronavirus, bollettino 13 agosto: aumentano ancora i casi

I dati relativi al coronavirus del bollettino del 13 agosto: salgono i nuovi casi positivi. Tutti i numeri

Arrivano numeri piuttosto preoccupanti dal consueto aggiornamento giornaliero della Protezione Civile in merito ai dati relativi al Coronavirus in Italia. I nuovi contagi sono 523, in aumento rispetto ai 481 casi di ieri e ai 412 di martedì. Gli attualmente positivi sono 14.081, 290 in più rispetto a ieri mentre nell’ultimo giorno sono morte 6 persone per un totale di 35.231 decessi dall’inizio dell’epidemia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (+2) e gli ospedalizzati con sintomi (+7), mentre i tamponi effettuati oggi sono 51.188. Purtroppo il trend al rialzo prosegue da qualche tempo.

Ecco i dati delle ultime 24 ore:

Totale casi: 252.235 (+523)

Deceduti: 35.231 (+6)

Ricoverati in terapia intensiva: 55 (+2)

Ricoverati con sintomi: 786 (+7)

Tamponi: 51.188 (ieri 52.658)

Attualmente positivi: 14.081 (+290)

