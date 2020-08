Calciomercato, ufficiale: Biabiany in terza serie spagnola col San Fernando

Dopo la fine dell’esperienza in Serie B col Trapani, trasferimento in Spagna per Jonathan Biabiany: contratto biennale col San Fernando Club Deportivo

Riparte dalla terza serie spagnola la carriera calcistica di Jonathan Biabiany. Reduce dall’esperienza in Serie B, con la maglia del Trapani, il 32enne esterno d’attacco ha deciso di firmare per il San Fernando Club Deportivo un contratto biennale. Questo il comunicato del club andaluso, che milita nella Segunda B: “Il San Fernando Club Deportivo e il calciatore Jonathan Ludovic Biabiany (Parigi, 28/04/1988) hanno raggiunto un accordo per l’adesione dell’attaccante francese alla disciplina azulina per le prossime due stagioni. Bienvenido a La Isla, Jonathan”.

