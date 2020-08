Calciomercato, un altro club turco su Livaja | I dettagli

Un altro club turco è piombato su Marko Livaja. L’ex Inter è in uscita dall’Aek Atene e nell’ultima stagione ha totalizzato 15 gol e 12 assist

Non solo il Fenerbahçe e la Lazio. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, per l’ex Inter Marko Livaja è entrato in corsa anche il Trabzonspor. Il classe ’93 è in uscita dall’Aek Atene, con il club greco che vuole almeno 2,5 milioni di euro per il cartellino. Nell’ultima stagione Livaja ha siglato 15 gol e fornito ben 12 assist.

