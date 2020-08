Calciomercato Juventus, Ronaldo-Barcellona: la strategia di Mendes

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere: la Juventus potrebbe cederlo e si parla di Barcellona come precisa strategia di Mendes, i dettagli

Via dalla Juventus. Per Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni i rumors su un addio ai bianconeri si sono intensificanti in maniera importante. Il fuoriclasse portoghese ai saluti anche per il suo troppo pesante ingaggio per le casse della società piemontese. Stamattina la voce di una clamorosa proposta fatta da Mendes al Barcellona, smentita dallo stesso agente portoghese. Ora, dalla Spagna arriva la ‘spiegazione’ su questa clamorosa voce.

Ronaldo proposto al Barcellona per far ‘ingelosire’ il Real Madrid e spingere Florentino Perez a rompere gli indugi e far partire l’operazione per il ritorno al ‘Bernabeu’. Lo riferisce ‘elgoldigital’, secondo cui la volontà di CR7 è ritornare nella Liga dove veniva idolatrato in campo e fuori. Proprio per accontentare il desiderio di Ronaldo, Mendes avrebbe giocato di sponda con il Barcellona: un tentativo per provare a smuovere le acque e attirare l’attenzione del Real per il clamoroso ritorno.