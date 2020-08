Douglas Costa verso l’addio questa estate alla Juventus. Il brasiliano piace anche al Tottenham di Mourinho: possibile scambio per Ndombele

Nella lista dei cedibili della nuova Juventus di Pirlo c’è anche Douglas Costa. La fragilità fisica del brasiliano e un ingaggio pesante oltre i 6 milioni di euro avvicinano il giocatore all’addio ai campioni d’Italia questa estate. Il nazionale verdeoro piace al Paris Saint-Germain del connazionale Leonardo, ma la società campione di Francia non sarebbe l’unica corteggiatrice dell’ex Bayern e Shakhtar.

Juventus, Douglas Costa e cash per l’assalto a Ndombele

Il Manchester United, perso Sancho, potrebbe presto farsi sotto per Douglas Costa, così come anche l’Arsenal. Il brasiliano classe ’90 ha diversi estimatori in Premier League e tra queste oltre allo United e ai ‘Gunners’ figurerebbe pure il Tottenham. Douglas è un profilo che piace a Mourinho per rinforzare l’attacco degli ‘Spurs’, con la Juventus che valuterebbe almeno 40 milioni di euro il cartellino del numero 11. La ‘Vecchia Signora’ in casa londinese potrebbe guardare con attenzione a Ndombele, in rottura con il tecnico portoghese. L’ex Lione ha un prezzo non inferiore ai 60 milioni, con la Juventus che oltre a Douglas Costa metterebbe sul piatto anche un assegno cash per il centrocampista francese che piace anche alla rivale Inter. La carta Douglas potrebbe sparigliare le carte per anticipare i nerazzurri nella corsa a Ndombele.

