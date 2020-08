Calciomercato Juventus, cessione Dybala: spunta la data

Ormai sembra inevitabile la cessione di uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo per sistemare i bilanci della Juventus, le ultime

La scelta di mettere in panchina Andrea Pirlo è stata solamente la prima delle tante decisioni drastiche che dovrà prendere la Juventus per programmare la prossima stagione. Con un occhio ai bilanci, in casa bianconera si sta seriamente prendendo in considerazione la cessione di uno tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Nel corso della trasmissione ‘Boom boom mercato’ sul canale ‘youtube’ di ‘Juventibus’, Luca Momblano ha fatto il punto sull’attaccante argentino per il quale la Juve è pronta a chiudere per 90-100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Dybala non centrale”

Ecco le dichiarazioni del giornalista, molto vicino alle vicende di casa bianconera: “Dybala non è incedibile non vuol dire che è sul mercato. La Juve si prende tutto il meglio di Dybala e pensa ancora che possa migliorare, ma nell’idea della società non è lui l’epicentro su cui costruire il futuro. Se una società arriva con una grande offerta ed è disposta a gestire la grana dei diritti d’immagine, verrà ascoltata. Se l’offerta arriva il 15 settembre, per la Juve è “no” a prescindere dal tipo di proposta e questa è una linea di Agnelli da sempre, perché poi andare a sostituire i top player vuol dire farsi prendere per il collo. La Juve crede che in questo mercato così particolare non arriverà una proposta indecente, ma se dovesse accadere, sarebbe una cosa da fare abbastanza in fretta, entro fine agosto”.

