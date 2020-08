Nome nuovo per la corsia di sinistra dell’Inter che avrebbe messo gli occhi anche sul giovane Vitaliy Mykolenko

Dopo l’acquisto di Hakimi per la corsia di destra, la dirigenza dell’Inter sta lavorando anche per rinforzare il versante opposto. Per la fascia sinistra si pensa da tempo ad Emerson Palmieri, ma l’italo-brasiliano non sarebbe l’unico profilo finito sul taccuino di Marotta da regalare a Conte. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando infatti a quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ nel mirino dell’Inter ci sarebbe finito anche il mancino classe 1999 Vitaliy Mykolenko, terzino ucraino di proprietà della Dinamo Kiev. I nerazzurri dovranno battere la concorrenza di alcuni club di Premier League per il promettente difensore che in questa annata ha fatto registrare anche 4 reti e ben 7 assist vincenti con la maglia del club ucraino.

