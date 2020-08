Calciomercato Barcellona, clamoroso Suarez: offerta da Qatar

Il futuro di Luis Suarez potrebbe essere lontano dalla Catalogna. Offerte anche dal Qatar dopo la MLS per l’uruguaiano

Finale di stagione intenso per il Barcellona che punta dritto alla vittoria della Champions League. Sulla strada di Messi e soci c’è il Bayern Monaco per i quarti di finale. Ostacolo complicato per cui ci sarà bisogno anche dei gol del bomber Luis Suarez che intanto sfoglia la margherita per il suo futuro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da ‘beIN Sports’, l’uruguaiano potrebbe andare via con un anno d’anticipo dal Barça. Il numero 9 dei catalani piace parecchio ai qatarioti dell’Al Arabi su espressa richiesta del tecnico Heimir Hallgrimsson. Il club ha già avviato i colloqui con Suarez per valutare la possibilità di un trasferimento.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Barcellona, sorpresa Suarez: offerta dalla MLS

Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | “E’ in vendita, offerto al Barcellona”