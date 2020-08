Il migliore in campo del PSG, Neymar, ha parlato dopo la vittoria all’ultimo respiro contro l’Atalanta che ha spedito i francesi in semifinale di Champions League

Neymar e il PSG tirano un sospiro di sollievo. Dopo essere stati in svantaggio per più di un’ora di partita contro l’Atalanta, nel recupero riescono a ribaltare il risultato e guadagnarsi l’accesso alla semifinale di Champions League. L’asso brasiliano ha parlato a ‘Sky Sport’ nel postpartita: “Grande notte, ma molto complicata. Davanti c’era una grande squadra che ha fatto bene tutto l’anno. Sapevamo che sarebbero stati aggressivi, tengono bene il campo. Abbiamo giocato bene, sono molto contento per aver fatto una grande partita con i miei compagni. Ora riposiamo, siamo molto stanchi perché il match è stato impegnativo”.

Neymar continua: “Se ho mai pensato che potessimo uscire? No, non l’ho mai pensato. E’ stato tutto molto rapido. Da quando ci siamo tornati ad allenare, nella mia testa sapevo che saremmo arrivati in finale.