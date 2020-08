Sono giorni molto importanti per l’Inter, sul campo e non solo: in queste ore è arrivato anche il presidente Steven Zhang

L’Inter vive uno dei momenti più importanti degli ultimi anni. I nerazzurri sono tornati in una semifinale europea dopo 10 anni, con Antonio Conte che – grazie a Lukaku – sta portando avanti i suoi in Europa League. Non solo sul campo, con il match contro lo Shakthar Donetsk in programma lunedì, ma la società sta lavorando anche sul calciomercato per regalare all’allenatore i rinforzi per il salto di qualità e la lotta scudetto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Giorni caldissimi a cui parteciperà anche Steven Zhang. Come già previsto e annunciato nei giorni scorsi, infatti, “il presidente è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell’assoluto rispetto dei protocolli sanitari italiani ed internazionali”. Ad annunciarlo è stata la stessa società nerazzurra con una dichiarazione ufficiale all’Ansa. Zhang incontrerà la dirigenza nei prossimi giorni per fare il punto sulla situazione in casa nerazzurra, tra mercato ma anche la vicenda Conte.