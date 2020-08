DIRETTA Champions League, Atalanta-Psg: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Da Luz’ tra le squadre di Gasperini e Tuchel in tempo reale

L’Atalanta affronta il Paris Saint-Germain nella gara inaugurale delle final eight di Champions League a Lisbona. I bergamaschi di Gasperini sono arrivati a questo appuntamento dopo aver conquistato il secondo posto nel girone ed aver eliminato il Valencia negli ottavi di finale. I francesi di Tuchel, invece, hanno vinto il proprio raggruppamento prima di avere la meglio sul Borussia Dortmund. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi passa il turno in semifinale se la vedrà con la vincente tra Lipsia e Atletico Madrid. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Da Luz’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

PSG (4-3-3): Navas; Kimpembe, Thiago Silva, Kheher, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar. All. Tuchel