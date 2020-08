Un elemento della rosa del Barcellona, non impegnato però in Champions League per la Final Eight di Lisbona, è risultato positivo al Covid-19

C’è un caso di positività da Covid-19 nel Barcellona. Il club catalano ha comunicato in mattinata che un elemento del gruppo di nove giocatori pronti ad iniziare la preparazione pre-campionato (e che non saranno impegnati quindi nella Final Eight di Champions League), è risultato positivo ai test sierologici del coronavirus. Il soggetto in questione è asintomatico e gode di buona saluta. E’ stato posto in isolamento nella sua abitazione ed è monitorato costantemente dallo staff sanitario.

Il giocatore che ha contratto il Covid-19 non è venuto a contatto con i componenti della squadra che partiranno giovedì per Lisbona, testati martedì e tutti negativi al test. Il gruppo dei nove al lavoro per la nuova stagione è composto da Trincao, Pedri, Oriol Busquets, Wague, Miranda, Rafinha, Aleña, Matheus Fernandes e Todibo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, UFFICIALE Atletico Madrid | Svelati i nomi dei giocatori positivi

Spagna, comunicato Valencia: due positivi al Covid-19