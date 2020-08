Calciomercato Napoli, UFFICIALE: Leandrinho ceduto

Leandrinho lascia il Napoli a titolo definitivo: è stato acquistato dal Red Bull Brigantino, liberando un posto da extracomunitario

Come anticipato da Calciomercato.it, il Napoli ha perfezionato la cessione a titolo definitivo dell’esterno brasiliano Leandrinho. Il calciatore resta al Red Bull Brigantino che lo ha acquistato dopo il prestito della scorsa stagione. Il classe ’98 in azzurro ha vestito soltanto la maglia della Primavera (18 presenze con 7 gol e 6 assist) senza mai debuttare in prima squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ostacolo Champions per Reguilon – Ultime CM.IT

La sua cessione libera uno slot da extracomunitario per la formazione di Rino Gattuso. Il posto potrebbe essere occupato da Gabriel, difensore brasiliano del Lille, per il quale il Napoli avrebbe già un accordo di massima. Per perfezionare la trattativa serve però la cessione di Koulibaly conteso da Manchester City e Manchester United.