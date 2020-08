Calciomercato Juventus, Simeone complica i piani | Accordo verbale

Juventus a caccia di un nuovo centravanti visto il sicuro addio di Gonzalo Higuain. In pole ci sarebbe sempre Milik, in uscita dal Napoli di De Laurentiis

Non è un mistero, la Juventus è intenzionata a prendere un nuovo numero 9. Higuain andrà via, possibile la risoluzione consensuale come avvenuto con Matuidi e forse come avverrà con Khedira, per cui i bianconeri saranno pressoché obbligati a comprare un centravanti. Nonostante l’esonero di Sarri, in pole sembra esserci ancora Arkadiusz Milik. Col polacco c’è già un’intesa, mentra col Napoli la trattativa rimane complessa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus fa sul serio per de Paul: contatto!

Calciomercato Juventus, Milik e l’accordo con l’Atletico

Seppur in scadenza nel giugno 2021 e con nessuna voglia di prolungare, De Laurentiis chiede infatti non meno di 40 milioni di euro per il bomber ex Ajax. O meno, si parla di 25 milioni, più una contropartita. Agli azzurri piace Bernardeschi, il quale tuttavia non è tanto entusiasta di trasferirsi alla corte di Gattuso. C’è da considerare poi lo ‘scoglio’ diritti d’immagine per l’ex viola, fresco di passaggio alla ‘Roc Nation’ che tra i suoi clienti annovera pure Romelu Lukaku.

Milik andrà comunque via dal Napoli, se non sarà Juve ecco che il suo futuro potrebbe essere in Spagna. Secondo ‘Tuttosport’ il 26enne di Tychy ha un accordo verbale pure con l’Atletico Madrid di Simeone, da tempo suo estimatore. Insomma Milik e il suo entourage ‘giocano’ su più tavoli, o su almeno due: Juve e Atletico, come a dire comunque vada sarà un successo. Per Milik sicuramente…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, annuncio su Zhang: “È arrivato a Milano”. Previsto incontro con la dirigenza

Calciomercato Napoli, sorpresa Koulibaly: “Va alla Juventus”