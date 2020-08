Dopo Matuidi un altro addio deciso in casa Juventus: Sami Khedira si sarebbe già congedato dai compagni di squadra

Blaise Matuidi da oggi non è più un calciatore della Juventus e presto potrebbe esserci un altro addio. E’ Sami Khedira il candidato principale a fare le valigie e lasciare Torino, anzi il suo addio sarebbe una certezza. Il centrocampista tedesco, arrivato dal Real Madrid nel 2015, saluterà i bianconeri, anzi lo avrebbe già fatto.

Secondo quanto scrive Luca Momblano sul suo profilo Twitter, infatti, Khedira si sarebbe già congedato dai suoi compagni di squadra, certo di non far parte della Juventus 2020/2021. Secondo il giornalista, la decisione sulla cessione di Khedira è ormai presa: non sarebbe in dubbio il suo addio, ma soltanto quando e come lascerà i bianconeri. Per lui possibile una soluzione alla Matuidi con la risoluzione consensuale del contratto per facilitare l’ingaggio da parte di una nuova squadra. Come raccontato da Calciomercato.it, su Khedira ci sono due squadre del Qatar: l’Al Duhail e l’Al Sadd.