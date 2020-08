Il nome caldo di oggi per la Juventus è quello di Rodrigo De Paul: il 10 dell’Udinese ha pubblicato uno scatto con Dybala, con un messaggio importante

È Rodrigo De Paul il nome nuovo e forte della giornata odierna del calciomercato Juventus. Andrea Pirlo da meno di una settimana è diventato il nuovo allenatore bianconero, in questi giorni sta studiando con la dirigenza le prossime mosse in uscita, ma anche in entrata. I reparti che dovrebbero subire più cambiamenti sono il centrocampo e l’attacco. Sono ore calde, tra la sorpresa del possibile addio di Dybala, il sogno Griezmann, l’obiettivo Zapata e gli altri bomber. Oltre a un’altra suggestione come Isco del Real Madrid.

A tutti questi nomi si è aggiunto anche quello di De Paul dell’Udinese, per il quale ci sarebbe stato addirittura un contatto con l’agente. E ad alimentare questa voce di mercato è arrivato anche lo scatto tutto argentino pubblicato dal numero 10 dell’Udinese insieme a quello della Juventus, Paulo Dybala. “Mi sei mancato”, ha scritto il giocatore dei bianconeri friulani insieme alla foto con l’amico e compagni di nazionale. I due sono in vacanza insieme a Ibiza con le rispettive compagne, chissà che tra Rodrigo e Paulo non ci sia stato spazio anche per parlare di un possibile futuro immediato con la stessa maglia della Juventus.