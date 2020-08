Calciomercato Brescia, clamoroso ritorno per Balotelli

Non solo Besiktas e Cluj, dalla Francia rilanciano SuperMario in Ligue 1: su di lui ci sarebbe il Nantes

Dove giocherà Mario Balotelli la prossima stagione? Probabilmente nemmeno il suo agente Mino Raiola, che è al lavoro per trovargli una sistemazione, ha la risposta. Una cosa è certa: SuperMario non resterà al Brescia in Serie B. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse da parte dei rumeni del Cluj e dei turchi del Besiktas, con cui potrebbe giocare almeno i preliminari per entrare in Champions League. Ma oggi è spuntata una nuova pista che porterebbe ad un clamoroso ritorno in Francia dopo le esperienze con Nizza e Marsiglia. Secondo ‘L’Equipe’, il tecnico Gourcouff avrebbe chiesto rinforzi in attacco per il suo Nantes ed il presidente Favard avrebbe preso contatti con Balotelli. Ora attende una risposta.