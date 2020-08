Brescia, UFFICIALE: Delneri nuovo allenatore, domani la presentazione

Sarà Gigi Delneri il nuovo tecnico del Brescia. L’ex Juventus, che torna in panchina a tre anni dall’esperienza con l’Udinese, sarà presentato domani

Il Brescia ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Gigi Delneri. Il club di Cellino ha comunicato alla stampa, come riporta il ‘Giornale di Brescia’, che l’allenatore verrà presentato domani alle 16:30 nella sede di via Solferino. Per l’ex Juventus è un ritorno in panchina atteso tre anni, dopo l’esperienza con l’Udinese conclusasi con l’esonero alla 13esima giornata del campionato 2017/18.

Il nuovo ds Giorgio Perinetti aveva anticipato che quello di Delneri era uno dei nomi in lizza per il ruolo di responsabile dell’area tecnica, ma alla fine si è deciso di puntare su di lui in panca per un progetto il cui obiettivo è una risalita immediata in Serie A.

