Atalanta-Psg, Pasalic: “Tanto rammarico. Più pronti per la prossima Champions”

Le dichiarazioni del centrocampista atalantino Pasalic, autore del momentaneo uno a zero, dopo la sconfitta in Champions contro il Paris Saint-Germain

C’è profonda amarezza in casa Atalanta per l’uscita dalla Champions, soprattutto perché avvenuta in rimonta allo scadere. Dopo il match ha parlato a ‘Sky Sport’ Mario Pasalic, autore alla mezz’ora del primo tempo della rete del momentaneo vantaggio: “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare – le parole del centrocampista croato – C’è tanto rammarico, ma sicuramente ne usciamo più forti. Contro squadre così forti rischi sempre di farti male, impariamo e guardiamo avanti. Per la prossima Champions dobbiamo essere più pronti”.

