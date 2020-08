Due positivi al coronavirus al Valencia nei test sierologici effettuati prima dell’inizio della preparazione pre-campionato

Due nuovi casi di contagio da coronavirus nel calcio spagnolo dopo le positività all’Atletico Madrid. Il Valencia attraverso un comunicato uscito in mattinata ha reso nota la positività di due componenti della prima squadra e dello staff tecnico nei test sierologici effettuati prima dell’inizio della preparazione pre-campionato per nuova stagione. I positivi al Covid-19 sono stati isolati nelle rispettive abitazioni rispettando tutti i protocolli in vigore e richiesti dalla Liga e dalle autorità sanitarie. Il Valencia – aggiunge nella nota – continuerà ad attuare un protocollo rigido sui controlli e le misure di sicurezza per tutti componenti della prima squadra tra calciatori e staff tecnico.

