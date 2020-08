Retroscena Bastoni su Conte e l’Inter, il difensore ha parlato anche di Lukaku

Tra i migliori giovani della rosa dell’Inter, Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua felice stagione in nerazzurro: “Arrivare a una semifinale europea è una grande soddisfazione. A questo punto, vogliamo dare il massimo per provare ad arrivare fino in fondo. Personalmente ho fatto passi da gigante, mai mi sarei aspettato di diventare un titolare dell’Inter e di arrivare a questo punto. Sono molto orgoglioso di quello che sto facendo – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Conte? Mi chiede sempre di dare il massimo e di essere cattivo e io non ho paura. La cosa più importante che mi ha dato è stata la fiducia”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Bastoni ha avuto anche un pensiero per l’Atalanta: “Domani tiferò per loro, sono molto legato a quella società che ringrazierò sempre e a Gasperini che mi ha lanciato in Serie A. Anche l’annata a Parma è stata fondamentale: mi ha permesso di iniziare a giocare con continuità con i grandi”.

I COMPAGNI – “Mi ritengo fortunato ad avere compagni di questo livello, come ad esempio Godin: le sue parole fanno sempre capire il fatto che sia una grande persona. Lukaku? Romelu lo lascio fare, così prende fiducia e alla domenica segna… (ride ndr)”.

