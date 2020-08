Super vittoria in goleada dello Shakhtar Donetsk contro il Basilea, ecco l’avversaria dell’Inter in semifinale di Europa League

Sarà Inter contro Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League. Stasera il club ucraino ha battuto con un netto 4 a 1 il Basilea nel quarto di finale giocato in Germania: gara mai stata in discussione sin dalle prime battute, quando Junior Moraes ha dato il via alla bella serata della sua squadra segnando al 2′. Saranno dunque i ragazzi di Luis Castro ad affrontare la formazione di Conte il prossimo 17 agosto. Clicca qui per ulteriori novità. Nell’altra gara di serata, infine, il Siviglia ha battuto il Wolverhampton con una rete di Ocampos nei minuti conclusivi. Le due semifinali saranno quindi Inter–Shakhtar e Manchester United-Siviglia.

Shakhtar-Basilea 4-1: 2′ Junior Moraes (S), 22′ Taison (S), 75′ Alan Patrick (S), 88′ Dodo (S); 92′ Van Wolfswinkel (B)

Wolverhampton-Siviglia 0-1: 88′ Ocampos (S)

