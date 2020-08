Calciomercato Lazio, occhi su Unuvar | C’è anche la neopromossa

Lazio e Crotone sulle tracce di un grande talento turco. Parliamo di Goktug Kaan Unuvar, esterno d’attacco dell’Eskisehirspor

Lazio molto focalizzata sul mercato turco. Stando a indiscrezioni, oltre al bomber del Fenerbahçe Vedat Muriqi, il club biancoceleste è interessato a Goktug Kaan Unuvar, talentuoso esterno d’attacco in forza nella squadra u19 dell’Eskisehirspor. In Patria è considearato un giovane di grandissime prospettive, non a caso si segnalano su di lui diversi altri club, dal Galatasaray al Crotone fresco di promozione in Serie A. Come la società di Lotito, i calabresi pensano a lui come rinforzo del settore giovanile. Il cartellino di Unuvar potrebbe essere acquistato senza alcun esborso economico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, ultimi dettagli per David Silva