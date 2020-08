Dopo il padre Jorge, anche Lionel Messi ha deciso di investire a Milano, comprando un attico proprio davanti alla sede dell’Inter

La trattativa tra Lionel Messi e l’Inter, con l’arrivo della Pulga nella ‘San Siro’ nerazzurra, attualmente resta un sogno. Per giunta molto poco realizzabile. Certo è che di indizi e curiosità continuano ad arrivarne in questo senso. Dopo il padre Jorge, che ha acquistato casa in via Joe Colombo, anche lo stesso Leo ha deciso di comprare un appartamento a Milano. Come scrive ‘Sport Mediaset’ – riportata anche dai quotidiani – il numero 10 del Barcellona ha scelto la Torre Solaria, tra via Melchiorre Gioia e via della Liberazione, proprio accanto alla sede dell’Inter.

Una zona sicuramente di grande rilievo, tra i nuovi grattacieli, una scelta che fa il paio con quella del padre (che ha ottenuto anche la residenza a Milano, probabilmente per ragioni fiscali). E che sicuramente continua a far sognare i tifosi interisti, o magari costituisce addirittura un indizio per un possibile futuro. L’ennesimo dopo la locandina, poi cancellata, di Suning per il match col Napoli, qualche dichiarazione e un contratto in scadenza nel 2021, con tanto di rapporti tesi tra Messi e la dirigenza blaugrana. Della serie ‘Chi vivrà vedrà’. Per ora, resta tutto una grande suggestione.