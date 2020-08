Calciomercato, Livaja può finire in Turchia | Le ultime

L’ex Inter Marko Livaja è nel mirino del Fenerbahce. Il club turco ha già avviato una trattativa con l’Aek Atene. Il croato è reduce da un’ottima stagione

Possibile futuro in Turchia per Marko Livaja. L’attaccante croato, che in Italia ha indossato le maglie di Inter, Atalanta ed Empoli, è infatti nel mirino del Fenerbahçe. Il club turco è alla ricerca di un sostituto di Alex De Souza e, a quanto pare, ha già avviato una trattativa con l’Aek Atene. La società greca vuole circa 2,5 milioni di euro per il classe ’93, autore nell’ultima stagione di 15 gol e 12 assist. Fonti turche sostengono che su di lui ci sia anche la Lazio, comunque molto indietro rispetto al Fenerbahçe.

