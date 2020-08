Juventus, retroscena di Galliani su Pirlo: “Rideva come un matto”

Retroscena di Galliani su Pirlo, nuovo tecnico della Juventus: “Rideva come un matto”

Adriano Galliani è sicuro: “Pirlo alla Juve farà benissimo”. L’esperto dirigente, ora al Monza, ha svelato i particolari di una telefonata avvenuta dopo l’ufficializzazione del suo accordo con la Juventus: “Gli ho fatto i complimenti. Andrea l’ho appena sentito al telefono, rideva come un matto – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Rideva per la prima esperienza alla Juve? Non solo per quello, anche per quello. C’eravamo visti a Monzello il 5 agosto per l’amichevole del Monza con l’Under 19 della Juve e gli avevo detto ‘vedrai, Andrea, che farai una grande carriera, sei destinato ad avere successo anche come tecnico’. Mentre glielo ricordavo lui rideva”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

LE QUALITA’ – “Era allenatore quando giocava, e il campo non tradisce. Se dovessi definire Andrea con una sola parola direi intelligente – prosegue Galliani – E poi era uno che studiava, Andrea studiava. L’avversario, il contesto, le situazioni. Un altro che studiava come un matto è Pippo. Al punto che quando devo prendere un giocatore il primo che chiamo è lui. Mi faccio fare una relazione”.

