Nuovo infortunio per l’Inter di Conte che nel finale della sfida contro il Leverkusen ha fatto registrare problemi muscolari per Sanchez

Gara intensa quella tra Inter e Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale di Europa League. Vittoria per la truppa di Antonio Conte che grazie a Barella e Lukaku ha superato l’ostacolo tedesco. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Successo però parzialmente amaro per il tecnico salentino che nel finale della gara contro il Bayer ha registrato l’infortunio muscolare di Alexis Sanchez che si è fermato toccandosi immediatamente dietro la gamba. Con le finestre per le sostituzioni già esaurite però Sanchez ha comunque completato la sfida per dare una mano numerica ai suoi nonostante la corsa ben poco fluida.

