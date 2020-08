La rete dal dischetto nei tempi supplementari di Bruno Fernandes regala la semifinale di Europa League al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer: il commento

Il Manchester United vola in semifinale di Europa League grazie alla rete dal dischetto di Bruno Fernandes. Partita di grande sofferenza per i Red Devils che, nei 90 minuti regolamentari, non riescono a bucare la porta di Johnsson, migliore in campo per distacco della sfida.

All’inizio dei supplementari l’episodio decisivo. Martial viene atterrato in area da Bjelland con Turpin che senza indugio fischia il penalty per i ragazzi di Solskjaer. Dal dischetto va Fernandes che non sbaglia e consegna la semifinale di Europa League al Manchester United.

