Colpo in difesa del Liverpool che ha prelevato dall’Olympiacos il giovane Konstantinos Tsimikas accostato in passato anche a Napoli e Inter

Il Liverpool di Klopp ha ufficializzato l’arrivo del terzino sinistro Kostas Tsimikas, cercato in passato anche da club italiani come Inter e Napoli. A renderlo noto la stessa società britannica che ha diramato un comunicato ufficiale nel quale trapelano anche le prime parole in ‘Reds’ del mancino classe 1996. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ai microfoni del sito del Liverpool: “Sono molto felice e molto orgoglioso di essere qui. Per me è il club più grande del mondo. È un onore e darò il massimo. Il campionato mi piace molto. Lo guardo in TV ed è sempre stato un sogno che ho avuto da quando ero bambino, venire a giocare in questo campionato e di arrivare alla fine”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Napoli, spunta il terzo incomodo per Tsimikas

Calciomercato, anche la Lazio su Tsimikas: le ultime di Cm.it