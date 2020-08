Calciomercato Napoli, accordo Gattuso-De Laurentiis: i dettagli

Il vertice tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso ha portato alla fumata bianca per la conferma del tecnico sulla panchina del Napoli, i dettagli

L’incontro è ancora in corso ma l’intesa sarebbe stata già raggiunta. Il vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso avrebbe avuto esito positivo. Così scrive ‘gazzetta.it’ che, a riunione ancora in corso, parla di intesa già raggiunta per un contratto triennale. Nell’accordo sarebbe presente la possibilità da entrambe le parti di rivedere i termini dell’intesa in qualsiasi momento.

C’era attesa per conoscere quel che sarebbe accaduto con il faccia a faccia tra il presidente del Napoli e il tecnico calabrese. Approdato in azzurro a dicembre, dopo il fallimento dell’era Ancelotti, Gattuso ha avuto un inizio difficile ma poi è riuscito a risollevare la squadra portando a casa la coppa Italia e non sfigurando contro il Barcellona. Ora l’allenatore ex Milan avrà la possibilità di gestire la squadra da inizio stagione, un’annata che probabilmente inizierà con una rosa molto diversa. Vari i calciatori che lasceranno Napoli: da Allan a Milik, passando per il probabile addio di Koulibaly e quello certo di Callejon.