Calciomercato Napoli, Brekalo spinge per il trasferimento in Italia

L’attaccante esterno croato vuole lasciare il Wolfsburg. Può essere il vice Insigne in caso di cessione di Lozano

Il Napoli è pronto a ridisegnare l’attacco. Dopo l’addio a Callejon, al quale non è stato rinnovato il contratto, gli azzurri sono pronti a salutare anche Milik e Llorente. In bilico c’è anche Lozano, grande colpo dello scorso anno, che non è riuscito a imporsi all’ombra del Vesuvio. Per il ruolo di vice Insigne, come ala sinistra, i partenopei starebbero pensando a Josip Brekalo, 22enne nazionale croato che milita nel Wolfsburg. Secondo quanto riportato da ‘Kicker’, il giocatore starebbe spingendo per sbarcare in Serie A e il noto agente Ramadani sarebbe al lavoro per mettere d’accordo i due club: i tedeschi, infatti, valutano il suo cartellino 20 milioni di euro.

