Calciomercato Lazio, due nomi dall’Inghilterra per l’attacco

La Lazio a caccia di rinforzi da regalare a Simone Inzaghi, dall’Inghilterra spuntano due nuove piste: Joshua King e Chris Wood

Mentre l’acquisto di David Silva sembra essere ormai ad un passo, la Lazio lavora per regalare nuovi colpi e valide alternative a Simone Inzaghi. Il ds Tare sonda in particolare il mercato degli attaccanti, da Borja Mayoral al sogno Cavani. Serve un rinforzo nel reparto offensivo, due se dovesse partire Caicedo, che piace in Qatar. Ed ecco che a tal proposito spuntano due ipotesi provenienti dall’Inghilterra.

Il ‘Sun’ sottolinea come anche il club biancoceleste sia tra gli interessati a Joshua King, attaccante norvegese del Bournemouth. I ‘Cherries’ sono retrocessi e tutti i pezzi pregiati della squadra sono ovviamente sul mercato. Tra questi anche l’attaccante norvegese, che però piace molto a tanti club inglesi, ma pure al Paris Saint-Germain. Il Bournemouth lo valuta 30 milioni di euro, cifra decisamente elevata per una squadra retrocessa in Championship. Un altro nome, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, è Chris Wood, centravanti neozelandese del Burnley. Sarebbe stato proposto ai capitolini, ma non sembra rappresentare una prima scelta.

