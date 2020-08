Il Borussia Dortmund ha preso la decisione sul futuro di Jadon Sancho, attaccante accostato anche alla Juventus, ma soprattutto al Manchester United

Decisione presa, senza nessun dubbio: Jadon Sancho ha il futuro chiaro, almeno stando a sentire il direttore sportivo del Borussia Dortmund Marc Zorc. Il dirigente del club tedesco ha annunciato la permanenza dell’attaccante inglese, accostato anche alla Juventus, ma soprattutto al Manchester United: “Giocherà con noi la prossima stagione. La decisione è definitiva: credo che così rispondiamo a tutte le domande”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio immediato: oggi visite mediche e firma

Fine delle trattative quindi per l’attaccante 21enne che ha anche prolungato il contratto di un’altra stagione. Se prima l’accordo era in scadenza nel 2022, ora l’intesa è fino a giugno 2023 come raccontato dallo stesso Zorc. Niente Manchester United, una delle società che più concretamente si era mossa per la stella del Borussia. Niente Manchester United, che pure aveva messo gli occhi sull’attaccante. Per lui si è parlato anche di offerta superiore ai 100 milioni di euro. Invece Sancho resta, almeno nella prossima stagione, al Borussia Dortmund: “Decisione definitiva”.