Retroscena di ‘Don Balon’ sul calciomercato Juventus, Andrea Pirlo e Mauricio Pochettino

Tra i profili vagliati dalla Juventus per il dopo Sarri c’era anche Pochettino. Il manager, reduce dall’esperienza in Premier League col Tottenham, è attualmente alla ricerca di una nuova avventura ed è accostato a svariati club internazionali. Nonostante l’argentino piaccia alla Juventus, però, la scelta di Agnelli è poi ricaduta su Pirlo. Così, da ‘Don Balon’ giungono retroscena sulla decisione dei bianconeri: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Pochettino era la prima scelta: retroscena ‘Don Balon’

Secondo il portale spagnolo, il prescelto della Juve per sostituire Sarri non sarebbe stato Andrea Pirlo ma Mauricio Pochettino. L’argentino avrebbe però rifiutato la destinazione poiché il club torinese non gli avrebbe permesso di fare i cambiamenti che aveva pianificato, tra i quali la cessione di 12 giocatori (Rabiot, Matuidi, Higuaín, Ramsey e Douglas Costa tra gli altri). Il manager è attualmente al Madrid, ma non sarebbe il Real la sua prossima destinazione. Come anticipato da Calciomercato.it, inoltre, Pochettino è stato accostato anche alla Roma. Il tecnico gradirebbe i giallorossi con i quali, secondo gli spagnoli, avrebbe meno pressioni e un budget da 180 milioni di euro.

