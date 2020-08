Atletico Madrid-Lipsia, la decisione dell’Uefa dopo le due positività

La Uefa ha preso la decisione su Atletico Madrid-Lipsia, quarto di finale di Champions League a rischio dopo la positività di Correa e Vrsaljko

Nessun cambiamento di programma. Atletico Madrid-Lipsia in programma giovedì 13 agosto a Lisbona si giocherà regolarmente. Lo affermano fonti dell’Uefa come riporta il ‘corrieredellosport.it’. La positività di Correa e Vrsaljko, resa nota ieri dalla società spagnola, aveva gettato dubbi sul regolare svolgimento della partita ma dalla Federcalcio europea fanno sapere che il torneo continuerà come previsto.

A favorire la Uefa in questa decisione anche l’esito degli esami cui si sono sottoposti tutte le altre persone dell’Atletico Madrid (calciatori, staff, ecc.). Esito negativo con sospiro di sollievo per tutto il calcio europeo. Ora i Colchoneros voleranno in Portogallo e poi disputeranno giovedì sera la sfida contro i tedeschi, salvo imprevisti e imprevedibili cambi di programma dovuti a nuove positività.