SONDAGGIO CM.IT – Juventus, Pirlo erede di Sarri: i tifosi si dividono

I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sulla scelta della Juventus di affidare la panchina a Pirlo

Ore caldissime in casa Juventus con il cambio di panchina da Sarri ad Andrea Pirlo che per il momento sta dividendo l’opinione pubblica. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio sul futuro della panchina della ‘Vecchia Signora’ affidata all’ex regista della nazionale. Il 52% dei votanti è d’accordo con la scelta della società piemontese mentre il 48% sarebbe andato in un’altra direzione. Tifosi dunque spaccati sulla scelta della Juve di affidarsi a Pirlo per il prossimo anno.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊#Juventus – scelto il sostituto di #Sarri: è Andrea #Pirlo. Siete d’accordo con la società? VOTA, COMMENTA e RT — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 9, 2020



