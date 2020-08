E’ morta Franca Valeri, aveva da poco compiuto 100 anni

Addio a Franca Valeri: l’attrice si è spenta pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni. Grande protagonista in tv e teatro

Se n’è andata poco dopo aver soffiato 100 candaline. E’ morta Franca Valeri, grande attrice italiana di tv e teatro. Nata a Milano nel 1920, si è spenta questa mattina poco prima delle 8 a Roma. Grande il vuoto lasciato dalla Valeri: negli anni del fascismo è costretta a nascondersi per le persecuzioni contro gli ebrei. Nel 1949 il debutto nel mondo dello spettacolo, dopo i primi passi compiuti da giovanissima nel mondo dell’Opera cui resterà sempre legata e al quale tornerà decenni dopo come regista. Indimenticabile compagna di scena con Alberto Sordi in numerosi film, ha fatto coppia anche con Vittorio De Sica e Peppino De Filippo. Attrice ma anche autrice con i testi satirici Lina e il cavaliere, Le Catacombe, Non c’è da ridere se una donna cade portati in teatro. Indimenticabili alcuni suoi personaggi come la Signorina snob e la Sora Cecioni.