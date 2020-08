Formula 1, a Silverstone nel GP per il 70° anniversario vince la RedBull di Verstappen davanti ad Hamilton e Bottas, la Ferrari di Leclerc quarta

Vittoria a sorpresa della RedBull di Max Verstappen, a Silverstone, nel GP per il 70° anniversario della Formula 1. La quinta gara stagionale vede l’affermazione dell’olandese, che sfrutta un primo stint di gara più lungo con le gomme dure per passare davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. L’inglese si conferma leader del mondiale e sorpassa in pista il compagno di squadra negli ultimi giri, ribadendo le gerarchie. Gara solida della Ferrari di Leclerc, che con un solo pit stop e una gestione accorta delle gomme arriva fino in quarta posizione. Male invece Vettel, solo dodicesimo. Nella classifica del Mondiale, Hamilton sale a 106 punti, con Verstappen che sale in seconda posizione a quota 77. Bottas, terzo, a 73 punti, Leclerc occupa la quarta piazza con 45 punti.