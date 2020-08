Conte parla in conferenza stampa prima di Inter-Bayer Leverkusen

Presente in conferenza stampa, Antonio Conte analizza il momento della sua Inter alla vigilia del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Calciomercato.it ha seguito le sue dichiarazioni sulla sfida dei quarti di Europa League: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Il tecnico ha parlato dapprima a ‘Sky Sport’: “E’ una squadra brava nelle ripartenze, bisogna fare attenzione. Hanno giocatori veloci e a campo aperto possono far male. Bisogna fare attenzione per non prendere dei contropiedi letali. Serve compattezza in fase di possesso e non possesso. Dobbiamo essere bravi sui dettagli. Mi aspetto che il lavoro esca fuori, i calciatori devono fare quello che sanno fare meglio. Pirlo alla Juve? Un grande in bocca al lupo e buona fortuna. Favoriti? Quando arrivi ai quarti non ci sono favoriti, dobbiamo dimostrare di meritare di arrivare in semifinale. Stiamo facendo un percorso che sta dando grosse soddisfazioni”.

Inter-Bayer Leverkusen, Conte parla in conferenza stampa

Conte ha poi parlato in conferenza: “Lukaku? La bravura dei singoli dipende dal rendimento di squadra. Anche Lautaro sta vivendo una grande stagione, è stato al centro di voci di mercato. Sono comuqnue contento del suo ambientamento”.

L’OBIETTIVO – “Lavoriamo ogni giorno per l’obiettivo massimo, siamo positivi. Dobbiamo dare tutto e se tutto basterà per arrivare anche fino alla vittoria finale saremo contenti. Altrimenti ci fermeremo dove è giusto fermarsi ma senza recriminazioni”.

PIRLO – “Sono molto contento per lui, è una persona eccezionale per la quale ho grandissimo affetto. Vedere allenare giocatori che prima allenavo mi fa pensare che sto diventando vecchio”.

