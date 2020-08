Calciomercato Juventus, offerta per Lacazette: Simeone fa sul serio

Nel mirino anche della Juventus, per Alexandre Lacazette si starebbe muovendo seriamente l’Atletico Madrid: pronta l’offerta per il francese

Dalla Francia hanno sottolineato qualche settimana fa come Lacazette fosse uno dei nomi più caldi per l’attacco della Juventus. Il giocatore transalpino è un profilo che certamente piace al club bianconero, ma c’è da fare i conti con la concorrenza dell’Atletico Madrid. Concorrenza forte, visto che il ‘Cholo’ Simeone avrebbe già pronta un’offerta importante da presentare all’Arsenal.

Come riferisce infatti il ‘Daily Star’, i ‘Colchoneros’ sarebbero intenzionati ad offrire 33 milioni di euro per assicurarsi l’ex giocatore del Lione. Secondo il tabloid inglese, l’addio dell’attaccante sarebbe molto vicino e permetterebbe all’Arsenal di avere ulteriori fondi per il rinnovo di Aubameyang. Potrebbe dunque sfumare un obiettivo per l’attacco della Juventus.

