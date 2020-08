Calciomercato Inter: occhi in Brasile, ma quanta concorrenza

L’Inter osserva il giovanissimo Patrick De Paula del Palmeiras, il centrocampista piace anche a diverse big europee

Occhi in Brasile sul nuovo gioiellino verdeoro. Nato nel 1999, Patrick De Paula ha disputato fino ad ora poche gare con il Palmeiras, ma tanto gli è bastato per essere protagonista nella vittoria (con suo gol) del Paulistao (il campionato statale). Prestazioni che hanno attirato sul giovane centrocampista l’interesse di tante squadre europee, tra cui l’Inter.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La concorrenza però, per i nerazzurri, è piuttosto ricca. Come riferisce ‘Espn’, il giovane talento verdeoro piace anche all’Atletico Madrid, all’Arsenal e all’Olympique Marsiglia. Ancora nessuna delle compagini si sarebbe però mossa in maniera concreta presentando un’offerta. Il ‘Verdao’ potrebbe decidere di cedere De Paula per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan nell’affare Nandez | Le ultime di CM.IT