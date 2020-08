VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, Virgili prende le difese di Sarri

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lione, la Juventus è fuori dalla Champions League: in diretta su Calciomercato.it Aurelio Virgili ha preso le difese di Maurizio Sarri

Con l’eliminazione dalla Champions League di ieri sera contro il Lione, il futuro alla Juventus di Maurizio Sarri sembra essere sempre più in bilico. Il presidente Agnelli ha sottolineato come verranno fatte opportune valutazioni dell’operato del tecnico toscano. A prendere le difese dell’allenatore è l’amico Aurelio Virgili, a cui Sarri ha dedicato la vittoria dello scudetto e che è intervenuto in diretta su Calciomercato.it.

“C’è da immaginare lo stato d’animo, credo sia stata la sua gara più difficile. C’era una situazione troppo diversa, è come se la Juventus non avesse giocato in casa. Credo sia stato tutto condizionato, ieri sera mi ha detto che i giocatori erano stanchissimi” ha dichiarato Virgili. Detto ciò il futuro di Sarri sembra essere sempre più in bilico. E tra i possibili sostituti spunta Zidane: sarebbe lui il sogno di Agnelli.

