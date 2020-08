Le pagelle del primo tempo di Barcellona-Napoli, ottavo di finale di ritorno di Champions League: i voti della prima frazione

Il Napoli parte fortissimo al Camp Nou con due occasioni nitidissime da gol: in particolare quella di Mertens, che a tu per tu con Ter Stegen cicca clamorosamente il pallone. Poi prende metri il Barcellona e trova il vantaggio con uno stacco di Lenglet su calcio d’angolo, viziato da una spinta evidentissima su Demme che poi travolge Koulibaly. Al resto pensa Leo Messi, autore di due reti fantascientifiche. Basta lasciarlo un attimo solo che la difesa del Napoli va in bambola e l’argentino va a nozze: uno è buono, l’altro è annullato per un lieve tocco di braccio.

Clamorosa poi l’ingenuità di Koulibaly, che temporeggia troppo facendosi soffiare il pallone dalla pulga e calciandogli poi la caviglia anziché il pallone. Rigore di qua, rigore di là: Insigne rende meno pesante il passivo e accende una piccola speranza per il secondo tempo.

BARCELLONA

Ter Stegen 6,5

Semedo 6,5

Pique 6

Lenglet 7

Jordi Alba 6,5

Sergi Roberto 6,5

De Jong 6,5

Rakitic 6

Messi 7,5

Suarez 6,5

Griezmann 6,5

All. Setien 7

NAPOLI

Ospina 5

Di Lorenzo 5

Manolas 5

Koulibaly 4,5

Mario Rui 4,5

Fabiàn 5,5

Demme 5,5

Zielinski 5

Callejon 5

Mertens 5

Insigne 6

All. Gattuso 5

Arbitro Cakir 4,5