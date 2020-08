Lazio, fiocco azzurro in casa Inzaghi | “Come il nome di Agnelli”

Fiocco azzurro in casa Inzaghi, la Lazio annuncia la nascita del piccolo Andrea; auguri dei tifosi

Fiocco azzurro in casa Lazio. La società ha comunicato, tramite un breve Tweet, la nascita di Andrea Inzaghi, figlio di Simone, tecnico laziale ambito anche dalla Juventus. La notizia è stata dunque accolta dai tifosi, che hanno mandato tanti messaggi di auguri per la nuova vita. Alcuni di loro, però, hanno fatto notare come il nome scelto per il piccolo, Andrea, sia lo stesso di Agnelli, presidente bianconero che sta valutando anche il profilo di Inzaghi per la panchina. Altri laziali hanno invece chiesto al tecnico di non abbandonarli. Calciomercato.it ha raccolto alcuni messaggi significativi:

👶🏻 Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Andrea Inzaghi 👏 Auguri a papà Simone e mamma Gaia! — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 8, 2020

Andrea come Agnelli — Daniele Lupo (@dancherous) August 8, 2020

Il nome di Agnelli 🤔 — Michele Nardiello ⚫⚪ (@MnNardiello) August 8, 2020