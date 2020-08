Pjanic dice addio alla Juventus, emozionante messaggio social

Miralem Pjanic saluta la Juventus e va al Barcellona. Dopo quattro stagioni in bianconero, il centrocampista ha ufficialmente concluso la sua avventura italiana e oggi pomeriggio ha rilasciato un messaggio su Twitter: “Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

